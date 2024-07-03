Саратовский Исторический парк приглашает школьников на новую выставку «Россия — миру»

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Сейчас специалисты Исторического парка «Россия — Моя история» (ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади) настраивают оборудование и загружают новый контент в залы экспозиции «ХХ век», на площадке которой будет экспонироваться федеральный выставочный проект. Здесь же в течение учебного года для школьников 6-11 классов проходит Всероссийский проект «Билет в будущее» в формате профориентационного квеста «Лаборатория будущего».Новая мультимедийная выставка «Россия – миру» представит ретроспективу развития российской и советской науки от эпохи М.В. Ломоносова до наших дней, познакомит с великими учеными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития.Спецпроект реализуется в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране в партнерстве с ИД «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к Десятилетию науки и технологий, объявленному Президентом России В.В. Путиным.«У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок «Россия — Моя история», — рассказал глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России, руководитель Всероссийского проекта «Билет в будущее» Иван Есин. — Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодежь начнет стремиться к ним. Поэтому в первую очередь проект адресован ей».«Мы приглашаем школьников и студентов с пользой провести летние каникулы. Такие масштабные, яркие, наполненные исторической информацией проекты позволят молодежи узнать много нового о своей стране и потом блеснуть своими знаниями на уроках и занятиях. А старшее поколение сможет оценить энциклопедическую информацию, собранную воедино и представленную в современном формате. Также обращаю внимание, что новая мультимедийная выставка будет размещена в экспозиции, где в течение учебного года располагается Всероссийский проект «Билет в будущее», который знакомит школьников с миром профессий и помогает сделать осознанный выбор будущей карьеры. Поэтому особенно интересно будет побывать здесь участникам этого профориентационного проекта, которые захотят связать свою жизнь с научной деятельностью, — отметила заместитель директора по научной работе саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Ольга Гришанина.Вход на выставку будет свободныйВозрастное ограничение 0+Дополнительная информация у администраторов Исторического парка по телефону: (8452) 69-50-34