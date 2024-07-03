Саратовская область и Сватовский район ЛНР будут сотрудничать по поддержке бизнеса
Делегация Сватовского района Луганской Народной Республики посетила Центр «Мой бизнес» Саратовской области. Гостей встречал министр экономического развития области Андрей Разборов.
В состав делегации вошли представители администрации Сватовского муниципального округа. Для гостей провели экскурсию по Бизнес-инкубатору, познакомили с резидентами, которые успешно реализуют проекты по созданию станций очистки питьевой воды и сточных вод и производству кормов для домашних животных.
Также организации инфраструктуры поддержки предпринимательства презентовали гостям меры финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и иной поддержки, которые оказываются бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Участники мероприятия договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационной помощи в рамках исполнения законодательства о закупках, подготовке региональных и муниципальных программ. Центр «Мой бизнес» Саратовской области пригласил предпринимателей из Сватовского района с бизнес-миссией в Саратовскую область для налаживания деловых контактов с саратовскими предпринимателями.