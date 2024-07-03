Саратовская область и Сватовский район ЛНР будут сотрудничать по поддержке бизнеса

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Делегация Сватовского района Луганской Народной Республики посетила Центр «Мой бизнес» Саратовской области. Гостей встречал министр экономического развития области Андрей Разборов.В состав делегации вошли представители администрации Сватовского муниципального округа. Для гостей провели экскурсию по Бизнес-инкубатору, познакомили с резидентами, которые успешно реализуют проекты по созданию станций очистки питьевой воды и сточных вод и производству кормов для домашних животных.Также организации инфраструктуры поддержки предпринимательства презентовали гостям меры финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и иной поддержки, которые оказываются бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Участники мероприятия договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационной помощи в рамках исполнения законодательства о закупках, подготовке региональных и муниципальных программ. Центр «Мой бизнес» Саратовской области пригласил предпринимателей из Сватовского района с бизнес-миссией в Саратовскую область для налаживания деловых контактов с саратовскими предпринимателями.