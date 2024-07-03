В Энгельсской детской клинической больнице за три месяца провели более 100 КТ-исследований

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Первый детский кабинет компьютерной томографии в левобережье начал работать в апреле этого годаНовый компьютерный 16-срезовый томограф был получен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Компьютерную томографию применяют в педиатрии для диагностики посттравматических состояний, аномалий развития и патологий опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, заболеваний воспалительной, опухолевой и сосудистой природы. Процедура безопасная и высокоинформативная. На сегодняшний день выполнено 110 исследований, впервые выявлено 24 патологии.«Как мы знаем, выявленное на ранней стадии заболевание легче и проще лечится. Компьютерный томограф помогает выявлять патологии на ранней стадии, а значит и эффективнее бороться с заболеваниями. Исследование проводится строго по назначению врача, поэтому необходимо иметь на руках форма 057/у-04 «Направление на госпитализацию, обследование, консультацию», - рассказал главный врач Энгельсской детской клинической больницы Михаил Свинарев.