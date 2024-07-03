3 июля 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июля
В Энгельсской детской клинической больнице за три месяца провели более 100 КТ-исследований
16:00 | 03 июля
Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий
15:30 | 03 июля
Предпринимателям помогут масштабировать бизнес
15:00 | 03 июля
С начала года с жителями области заключено порядка 2,5 тысячи социальных контрактов
14:00 | 03 июля
В Балаковском и Петровском  районах объявлены конкурсы на замещение должностей глав
13:25 | 03 июля
Саратовский Исторический парк приглашает школьников на новую выставку «Россия — миру»
13:00 | 03 июля
Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры
12:30 | 03 июля
В Саратовской области задержали 190 нарушителей пограничного режима
12:00 | 03 июля
Педагог-навигатор Всероссийского проекта «Билет в будущее» стала лауреатом Премии «Признание»
11:47 | 03 июля
Leo Classics запустила новую программу «Классическое лето» в преддверии своего дня рождения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий

Новости
Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий


8 июля в России отмечается один из самых душевных праздников – День семьи, любви и верности. К этой дате учреждения культуры подготовили ряд мероприятий. Так, Радищевский музей (ул. Радищева, 39) 7 июля приглашает в творческую мастерскую «Ближе к шедевру», посвященную Дню семьи, любви и верности. Гостям музея расскажут об истории и традиции праздника, а также научат создавать цветочные композиции, наполненные добрыми смыслами.

В усадебном доме и флигеле Мусатовых в 15.00 7 июля начнется экскурсия «Отчий дом. Семья Мусатовых и Саратов». Посетители познакомятся с семейным укладом этого дружного семейства, узнают о судьбах родителей, младших сестер, жены и дочери знаменитого живописца. Отдельный рассказ будет посвящен истории усадьбы в XIX–XXI веках.

Рассказ о семье Кузнецовых, о том, как благодаря «подвигу наследников» в Саратове появился Дом-музей Павла Кузнецова, услышат все, кто заглянет в гости в Дом Павла Кузнецова. Экскурсия стартует 6 июля в 15.00. В ее программе - погружение в пространство «Сады Деда Иллариона», посещение музейной мансарды - мастерской художника и прогулка по музейному саду.

Пройдут мероприятия и в районах области. Мемориальный дом-музей К.С. Петрова-Водкина в Хвалынске 6 и 7 июля приглашает слушателей на цикл лекций «Семейные уюты и тревоги в жизни и творчестве К.С. Петрова-Водкина». Участники мероприятий не только познакомятся с живописными произведениями знаменитого художника, но и услышат отрывки из повести «Хлыновск» и дневника «История одного рождения». Также они смогут посмотреть документальный фильм «Больше, чем любовь» (о Кузьме Сергеевиче и Марии Федоровне Петровых-Водкиных).

Энгельсская картинная галерея ждет гостей уже 5 июля в 12.00 – на пленэр, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его продолжительность - 1,5 часа. Участники мероприятия будут работать сухими материалами (карандашом, сухой пастелью).