Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий

просмотров: 61

8 июля в России отмечается один из самых душевных праздников – День семьи, любви и верности. К этой дате учреждения культуры подготовили ряд мероприятий. Так, Радищевский музей (ул. Радищева, 39) 7 июля приглашает в творческую мастерскую «Ближе к шедевру», посвященную Дню семьи, любви и верности. Гостям музея расскажут об истории и традиции праздника, а также научат создавать цветочные композиции, наполненные добрыми смыслами.В усадебном доме и флигеле Мусатовых в 15.00 7 июля начнется экскурсия «Отчий дом. Семья Мусатовых и Саратов». Посетители познакомятся с семейным укладом этого дружного семейства, узнают о судьбах родителей, младших сестер, жены и дочери знаменитого живописца. Отдельный рассказ будет посвящен истории усадьбы в XIX–XXI веках.Рассказ о семье Кузнецовых, о том, как благодаря «подвигу наследников» в Саратове появился Дом-музей Павла Кузнецова, услышат все, кто заглянет в гости в Дом Павла Кузнецова. Экскурсия стартует 6 июля в 15.00. В ее программе - погружение в пространство «Сады Деда Иллариона», посещение музейной мансарды - мастерской художника и прогулка по музейному саду.Пройдут мероприятия и в районах области. Мемориальный дом-музей К.С. Петрова-Водкина в Хвалынске 6 и 7 июля приглашает слушателей на цикл лекций «Семейные уюты и тревоги в жизни и творчестве К.С. Петрова-Водкина». Участники мероприятий не только познакомятся с живописными произведениями знаменитого художника, но и услышат отрывки из повести «Хлыновск» и дневника «История одного рождения». Также они смогут посмотреть документальный фильм «Больше, чем любовь» (о Кузьме Сергеевиче и Марии Федоровне Петровых-Водкиных).Энгельсская картинная галерея ждет гостей уже 5 июля в 12.00 – на пленэр, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его продолжительность - 1,5 часа. Участники мероприятия будут работать сухими материалами (карандашом, сухой пастелью).