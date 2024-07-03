В Балаковском и Петровском  районах объявлены конкурсы на замещение должностей глав

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В Балаковском районе состоялось заседание районного Собрания депутатов, на котором принято решение об объявлении конкурса на замещение должности главы Балаковского района. В состав конкурсной комиссии назначены депутаты районного Собрания и Совета муниципального образования город Балаково. Губернатором области Романом Бусаргиным в состав комиссии от органов государственной власти области назначены вице - губернатор области – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров, заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, депутаты Саратовской областной Думы Роман Ирисов и Гагик Киракосян. Конкурс назначен на 30 июля. Временное исполнение обязанностей главы Балаковского района возложено на Сергея Барулина, ранее работающего первым заместителем главы Ленинского района города Саратова.Также на сегодняшнем заседании районного Собрания Петровского муниципального района сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Петровского района и назначен на 25 июля соответствующий конкурс. Помимо депутатов районного Собрания и городского совета города Петровска, в состав комиссии от органов государственной власти назначены министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, исполняющий обязанности министра здравоохранения области Владимир Дудаков, депутаты Саратовской областной Думы Ирина Колесникова и Сергей Чередников. Исполнение обязанностей главы Петровского района возложено на Максима Калядина, ранее занимавшего должность начальника департамента Гагаринского административного района города Саратова.