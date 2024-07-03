С начала года с жителями области заключено порядка 2,5 тысячи социальных контрактов

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В Саратовской области продолжается реализация программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.С начала этого года с жителями региона заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов. Приоритетными направлениями по-прежнему остаются поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.Напомним, что право на заключение социального контракта имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода – среднедушевой доход не должен превышать уровень регионального прожиточного минимума.«Соцконтракт – это действенный способ увеличения дохода и выхода на стабильный самостоятельный заработок. Человек может открыть свое дело – в городе или сельской местности, стать индивидуальным предпринимателем. Таких случаев очень много. За консультацией можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства»,- проинформировали в министерстве труда и социальной защиты области.Как показывает практика, более половины соцконтрактов заключается с семьями, имеющими детей. Много получателей данной меры поддержки проживает в сельской местности. Также соцконтракты заключают студенты и люди предпенсионного возраста.