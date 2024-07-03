3 июля 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июля
В Энгельсской детской клинической больнице за три месяца провели более 100 КТ-исследований
16:00 | 03 июля
Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий
15:30 | 03 июля
Предпринимателям помогут масштабировать бизнес
15:00 | 03 июля
С начала года с жителями области заключено порядка 2,5 тысячи социальных контрактов
14:00 | 03 июля
В Балаковском и Петровском  районах объявлены конкурсы на замещение должностей глав
13:25 | 03 июля
Саратовский Исторический парк приглашает школьников на новую выставку «Россия — миру»
13:00 | 03 июля
Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры
12:30 | 03 июля
В Саратовской области задержали 190 нарушителей пограничного режима
12:00 | 03 июля
Педагог-навигатор Всероссийского проекта «Билет в будущее» стала лауреатом Премии «Признание»
11:47 | 03 июля
Leo Classics запустила новую программу «Классическое лето» в преддверии своего дня рождения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры

Новости
Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры


В Саратовской области продолжается реализация региональной программы по ремонту 50 сельских домов культуры. Это одна из самых масштабных и востребованных программ третий год успешно продолжается по решению главы региона Романа Бусаргина. На проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы 50 домов культуры в этом году из областного бюджета направили 74 млн рублей.

В рамках выполняемых работ в приоритете организуется ремонт кровли. В свою очередь муниципальными образованиями проводятся работы и по внутренней отделке помещений: монтаж потолка, заливка стяжки полов, оштукатуривание и покраска стен, приведение в нормативное состояние инженерных систем (водоснабжение, отопление, электроснабжение), установка пластиковых окон, дверей, монтаж фасада, приобретение звукового и светового оборудования.

В 15 Домах культуры работы уже завершили и приступили к активной творческой работе. По остальным объектам ремонт планируют закончить до конца августа.

“Дом культуры в Романовском районе является достопримечательностью. Его с любовью строили, расширяли, дополняли, модернизировали. В кружках и секциях ежедневно занимаются более 400 человек. Благодаря региональной программе после ремонта учреждение стало современным и привлекательным для жителей и гостей Романовского района”, – отметила начальник отдела культуры и кино администрации Романовского района Елена Федюнина.