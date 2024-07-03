Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры

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В Саратовской области продолжается реализация региональной программы по ремонту 50 сельских домов культуры. Это одна из самых масштабных и востребованных программ третий год успешно продолжается по решению главы региона Романа Бусаргина. На проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы 50 домов культуры в этом году из областного бюджета направили 74 млн рублей.В рамках выполняемых работ в приоритете организуется ремонт кровли. В свою очередь муниципальными образованиями проводятся работы и по внутренней отделке помещений: монтаж потолка, заливка стяжки полов, оштукатуривание и покраска стен, приведение в нормативное состояние инженерных систем (водоснабжение, отопление, электроснабжение), установка пластиковых окон, дверей, монтаж фасада, приобретение звукового и светового оборудования.В 15 Домах культуры работы уже завершили и приступили к активной творческой работе. По остальным объектам ремонт планируют закончить до конца августа.“Дом культуры в Романовском районе является достопримечательностью. Его с любовью строили, расширяли, дополняли, модернизировали. В кружках и секциях ежедневно занимаются более 400 человек. Благодаря региональной программе после ремонта учреждение стало современным и привлекательным для жителей и гостей Романовского района”, – отметила начальник отдела культуры и кино администрации Романовского района Елена Федюнина.