Педагог-навигатор Всероссийского проекта «Билет в будущее» стала лауреатом Премии «Признание»

просмотров: 114

Классный руководитель 11 класса, учитель английского и французского языков МБОУ «СОШ №2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области», педагог-навигатор Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» Галина Малева стала одним из победителей профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание».Конкурс проводится в регионе ежегодно в целях выявления и повышения престижа талантливых и творчески работающих педагогов, демонстрирующих лучшие образцы профессиональной деятельности. Лауреатами премии становятся классные руководители 11-х классов школ области со стажем работы классным руководителем не менее 5 лет.«Подготовка к конкурсу была основательной. Нужно было представить жюри весь свой профессиональный опыт. И, конечно, участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» добавило баллы моему портфолио. В 2023-2024 учебном году я прошла обучение педагогов-навигаторов и еженедельно проводила для своих одиннадцатиклассников занятия курса «Россия – мои горизонты» этой грамотно разработанной и, что важно, бесплатной программы ранней профориентации. Вместе с учениками мы открывали новые профессии, о которых многие даже не слышали. Некоторым ребятам это помогло утвердиться в уже выбранной к моменту окончания школы сфере профессиональной деятельности, а кто-то менял свои планы в зависимости от полученной на этих уроках информации. Особенно интересно было, когда темы совпадали с профессиями, связанными с IT-технологиями, био-технологиями, медициной. Я уверена, что каждый из учеников обязательно найдет свое призвание и станет успешным! А тем, кому еще только предстоит принять участие в проекте «Билет в будущее», хочу пожелать приятного и полезного времяпрепровождения, потому что с ресурсами флагманской в России программы профориентации комфортно работать. И самое главное – есть отклик у школьников. Ну а выбором своей профессии я очень довольна! И подтверждением того, что, в свое время, я сделала правильный выбор, стало присуждение Премии «Признание», — поделилась впечатлениями Галина Малева.Напомним, Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России Владимира Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».