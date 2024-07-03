Арина Гончарова и София Медведева завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту

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С 25 июня по 2 июля в Тольятти проходили Всероссийские соревнования по парусному спорту «Поволжская регата». Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 21 региона РФ.Спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Арина Гончарова и София Медведева заняли второе место среди девушек до 18 лет в классе «Кадет».Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Артем Смирнов.