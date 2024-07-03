Уборочная кампания-2024: к уборке зерновых культур приступили 10 муниципальных районов области

просмотров: 140

К сегодняшнему дню уборочная страда стартовала в 10-ти муниципальных районах области, сообщил зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. «Уборку ведут хозяйства Воскресенского, Пугачевского, Ершовского, Краснокутского, Ровенского, Федоровского, Энгельсского, Дергачевского, Новоузенского и Озинского районов», - уточнил он.Всего на 2 июля, согласно оперативным данным регионального минсельхоза, в области обмолочено 11 221 га озимых культур. Валовой сбор составляет 20375 тонн, из которых озимой пшеницы - 20265 тонн, озимого ячменя - 90 тонн. Кроме этого, с площади 100 га собрано 30 тонн озимого рыжика.В овощеводческих хозяйствах региона собрано 1208 тонн ранних овощей открытого грунта, в том числе в сельхозпредпряитиях и К(Ф)Х – 435 тонн.В сельхозпредприятиях и К(Ф)Х для зимовки скота заготовлено сена 39,5 тыс. тонн, сенажа – 42 тыс. тонн. Кормозаготовку ведут хозяйства 28-ми муниципальных районов области.