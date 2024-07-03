3 июля 2024 СРЕДА
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В Энгельсской детской клинической больнице за три месяца провели более 100 КТ-исследований
16:00 | 03 июля
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Предпринимателям помогут масштабировать бизнес
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13:25 | 03 июля
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Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры
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В Саратовской области задержали 190 нарушителей пограничного режима
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11:47 | 03 июля
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Саратовские школьники изготовили для бойцов СВО открытки к Дню семьи, любви и верности

Новости
Саратовские школьники изготовили для бойцов СВО открытки к Дню семьи, любви и верности


В музее СВО прошел мастер-класс по изготовлению открытки к Дню семьи, любви и верности. В нем участвовали ученики средней школы № 23 города Саратова.

Ребята написали в открытках теплые пожелания для военнослужащих — участников спецоперации на Украине. В ближайшее время открытки будут переданы саратовским волонтерам для доставки адресатам к празднику.

Напомним, в дни летних каникул саратовский музей СВО проводит для детей младшего школьного возраста мастер-класс «Письмо солдату», во время которого ребята узнают историю фронтового «треугольника», пишут письма участникам СВО. Мастер-класс проводится бесплатно.

Заявка на участие по тел. (8452) 242-000.