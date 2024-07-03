Саратовская область лидирует по числу заявок среди российских регионов на участие в Премии «Экология -дело каждого»

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Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова подвела итоги состязания «Экология – дело каждого».В Саратовской области Премия проводится при поддержке губернатора Романа Бусаргина в соответствии с национальными целями развития России, включает 11 номинаций в разных возрастных категориях.В IV сезоне Премии Саратовская область проявила ошеломляющую активность по количеству поступивших заявок и заняла почетное I место среди 89 регионов нашей страны.«Экология – дело каждого» – это Премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к Премии вырос в рекордные 14 раз! В четырех сезонах поступили заявки из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители прошлых сезонов получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и другие. В нашем регионе соглашение о предоставлении дополнительных баллов при поступлении заключено с тремя крупными вузами: СГТУ, СГУ, СГАУ. Прием заявок на четвертый сезон Премии проходил с 1 октября 2023 по 1 мая 2024 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.Напомним, что Цель Премии – популяризация темы экологии, бережного отношения к природе и окружающей среде у граждан, поощрение их участия в экологопросветительской деятельности с помощью интернет-ресурсов, художественных, мультимедийных, онлайн- и технических средств, а также экологическое просвещение участников, повышение уровня их экологической культуры, ответственности, образованности и грамотности; развитие в ходе конкурсных мероприятий общественной активности детско-юношеских экологических (в т.ч. волонтерских) организаций как в системе общего образования, так и в системе дополнительного образования детей; поощрение граждан, занимающихся экологическим просвещением детей и молодежи.