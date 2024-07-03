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Из Саратовской области в подшефный Сватовский район ЛНР отправили более 700 тонн гуманитарной помощи

Новости
Из Саратовской области в подшефный Сватовский район ЛНР отправили более 700 тонн гуманитарной помощи


Саратовскую область посетила делегация из подшефного Сватовского района Луганской Народной республики. Губернатор Роман Бусаргин встретился с главой муниципалитета Людмилой Русановой. Они обсудили вопросы сотрудничества и поддержки жителей.

Наш регион взял шефство над Сватовским районом в 2022 году. Была сформирована первая колонна с гуманитарным грузом: медикаменты, стройматериалы и товары первой необходимости. На сегодняшний день общий объем переданной помощи превышает 700 тонн.

«Сейчас рамки нашего сотрудничества гораздо шире: лечебно-диагностическая помощь жителям района, детский отдых и многие другие направления. Отдельные слова благодарности саратовским строителям, спасателям и медикам за их самоотверженную работу на территории Сватовского района», - подчеркнул губернатор.

Регион помогает восстановить инфраструктуру на территории подшефного округа. В этом году завершены работы на двух объектах. Отремонтировано 1,3 км водопровода в Сватово и заменена кровля детского сада в селе Гончаровка. Вскоре начнется монтаж модульной конструкции части главного корпуса районной больницы, также запланировано завершение ремонта Сватовской средней школы №8.

«Мы благодарны за ту помощь и поддержку, которую оказывает Саратовская область нашему Сватовскому району. Сотрудничество позволяет нам чувствовать поддержку всех жителей региона. Сейчас в округе проживает порядка 25 тысяч человек. Но благодаря тому, что территория постепенно восстанавливается и начинает развиваться, многие из тех, кто решил уехать, возвращаются домой»,- отметила Людмила Русанова.