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Саратовские компании поставят в Беларусь семена подсолнечника и газовое оборудование

Новости
Саратовские компании поставят в Беларусь семена подсолнечника и газовое оборудование


Делегация из Республики Беларусь посетила Саратовскую область в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
В ходе выездов представителей делегации на производственные площадки саратовских предприятий достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

Так, планируется заключение экспортного контракта с белорусской компанией на поставку семян подсолнечника.
Саратовским производителем лазерных излучателей обсуждаются детали поставки лазерных компонентов для компании из Беларуси, работающей в области оптических систем.

Между саратовским заводом дизельной аппаратуры и белорусским дилером сельхозтехники ведутся переговоры о поставке дизельных агрегатов и запасных частей.

Компания – проектировщик газопроводов планирует закупку счетчиков газа у регионального производителя. С еще одним крупным саратовским производителем промышленного газового оборудования ведутся переговоры о закупке деталей для модернизации газовых сетей в Бресте.

Две региональные компании приняли предварительные заявки от белорусской стороны о покупке запорной арматуры.

Также в рамках переговоров саратовские предприятия обсудили с представителями зарубежной делегации вопросы поставок кондитерских изделий, обжаренных семян подсолнечника, масла подсолнечного и снеков. Ряд компаний передали образцы продукции.