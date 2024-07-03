Саратовские компании поставят в Беларусь семена подсолнечника и газовое оборудование

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Делегация из Республики Беларусь посетила Саратовскую область в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».В ходе выездов представителей делегации на производственные площадки саратовских предприятий достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.Так, планируется заключение экспортного контракта с белорусской компанией на поставку семян подсолнечника.Саратовским производителем лазерных излучателей обсуждаются детали поставки лазерных компонентов для компании из Беларуси, работающей в области оптических систем.Между саратовским заводом дизельной аппаратуры и белорусским дилером сельхозтехники ведутся переговоры о поставке дизельных агрегатов и запасных частей.Компания – проектировщик газопроводов планирует закупку счетчиков газа у регионального производителя. С еще одним крупным саратовским производителем промышленного газового оборудования ведутся переговоры о закупке деталей для модернизации газовых сетей в Бресте.Две региональные компании приняли предварительные заявки от белорусской стороны о покупке запорной арматуры.Также в рамках переговоров саратовские предприятия обсудили с представителями зарубежной делегации вопросы поставок кондитерских изделий, обжаренных семян подсолнечника, масла подсолнечного и снеков. Ряд компаний передали образцы продукции.