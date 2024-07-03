Роман Ковальский: К уборке озимых зерновых культур приступили пять муниципальных районов области

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Хозяйства пяти муниципальных районов области: Воскресенского, Дергачевского, Краснокутского, Новоузенского и Ровенского – первыми в области приступили к уборке озимых зерновых культур. Об этом сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский на постоянно действующем совещании, которое провел губернатор Роман Бусаргин.Всего к сегодняшнему дню, рассказал зампред, обмолочено 3766 га, валовой сбор составил 7771 т.На старте уборочной кампании лидирует Краснокутский район, где убраны первые 2073 га озимой пшеницы. Намолочено 4700 тонн, урожайность – от 15 до 25 ц/га. Уборку ведут ООО СП «XXI век», СХПК «Карпенский-4» и СХПК «Фортуна»; урожайность - от 15 до 25 ц/га.В Дергачевском районе в поле вышли аграрии ООО «МТС Ершовская» и ООО «Диметра». В районе обмолочено 998 га, намолочена 1981 тонна озимой пшеницы при средней урожайности 19,8 ц/га.Три хозяйства - ЗАО «Красный Партизан», АО «Дюрское» и ИП глава КФХ Байканов ведут уборку в Новоузенском районе. Здесь обмолочено 370 га, при урожайности 20 ц/га намолочено 370 тонн озимой пшеницы.В Ровенском районе к уборке приступили аграрии ООО «Луговчане», в Воскресенском – ИП глава КФХ Гайдукаева. Собрано 630 т озимой пшеницы и 90 тонн озимого ячменя соответственно.«По предварительному прогнозу с озимого клина будет собрано более двух миллионов тонн зерна. Надеемся на корректировку в сторону увеличения», - уточнил Роман Ковальский.Напомним, на прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев сообщил, что с учетом неблагоприятных погодных условий расчетный прогноз производства зерна в этом году составляет 3,5 млн т, подсолнечника – 1,9 млн т.