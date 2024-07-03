На современном цифровом маммографе в Петровской районной больнице за два года проведено более 2 тысяч исследований
Аппарат был получен благодаря программе модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным
Современное оборудование значительно опережает по характеристикам своих предшественников, позволяет получать высокоточные изображения.
Врачам-рентгенологам сейчас значительно проще определить наличие патологий, выявить их на ранних стадиях. При этом цифровые снимки можно мгновенно передать в любое лечебное учреждение, если возникает необходимость проведения совместных врачебных консультаций.
«Одно из существенных преимуществ новой техники – сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. На новом маммографе значительно увеличилось количество диагностических исследований, проводимых за одну смену. С момента ввода в эксплуатацию проведено более 2 тысяч исследований. Напоминаем, что с профилактической целью маммографию рекомендуется проходить всем женщинам, начиная с 40-летнего возраста, а по медицинским показаниям может быть назначена и в более раннем возрасте», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.