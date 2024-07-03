На современном цифровом маммографе в Петровской районной больнице за два года проведено более 2 тысяч исследований

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Аппарат был получен благодаря программе модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром ПутинымСовременное оборудование значительно опережает по характеристикам своих предшественников, позволяет получать высокоточные изображения.Врачам-рентгенологам сейчас значительно проще определить наличие патологий, выявить их на ранних стадиях. При этом цифровые снимки можно мгновенно передать в любое лечебное учреждение, если возникает необходимость проведения совместных врачебных консультаций.«Одно из существенных преимуществ новой техники – сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. На новом маммографе значительно увеличилось количество диагностических исследований, проводимых за одну смену. С момента ввода в эксплуатацию проведено более 2 тысяч исследований. Напоминаем, что с профилактической целью маммографию рекомендуется проходить всем женщинам, начиная с 40-летнего возраста, а по медицинским показаниям может быть назначена и в более раннем возрасте», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.