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В Пугачевском районе выбрали лучших механизаторов

Новости
В Пугачевском районе выбрали лучших механизаторов


На базе ООО «Золотой колос Поволжья» состоялся районный конкурс профессионального мастерства механизаторов, организаторами которого выступило управление сельского хозяйства администрации Пугачевского района совместно с райкомом профсоюза АПК.

Открыла конкурс начальник управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района Анна Одинокова. Право поднять флаг России было предоставлено победителю прошлогоднего конкурса механизаторов Дмитрию Никифорову. «Хочу пожелать всем удачи, и пусть победит сильнейший», - обратился к конкурсантам руководитель «Золотого колоса Поволжья» Юрий Долгополов.

Свое мастерство на конкурсе продемонстрировали представители 15-ти хозяйств, которые состязались в теоретической подготовке механизаторов и непосредственно на поле. Главным критериями отбора стали прямолинейность прохода агрегатов, качество свала, заделка послеуборочных остатков, соблюдение границ заглубления и подъема плуга. Самые внимательные зрители - студенты Пугачевского гидромелиоративного техникума им. В.И. Чапаева – филиала Вавиловского университета и Пугачевского аграрно-технологического техникума в ходе конкурсных состязаний осваивали секреты профессионального мастерства.

В итоге победителями районного конкурса стали:
- Сергей Луцин, механизатор ООО «Агропродукт» (первое место),
- Павел Башилов, механизатор ИП главы КФХ Башилова В.В. (второе место),
- Сергей Баянгалиев, механизатора ООО «Агрофирма «Рубеж» (третье место). Им были вручены дипломы и ценные призы, остальным конкурсантам - памятные подарки.

Кроме этого, по решению оргкомитета были введены специальные номинации. Так, «Самым опытным» стал Юрий Колтаков (КХ Грипич М.И.), «Самым молодым» – Никита Маштаков (ИП глава КФХ Семенов С.Ф.), «Самыми активными» признаны Виктор Кошелев (ООО «Любицкое») и Сергей Березин, уже принимавшие участие в конкурсах прошлых лет.
В этот день чествовали и трудовые династии механизаторов: семьи Поповых и Репетиных, которым также вручили ценные подарки.

Но не только песни моторов звучали над полями «Золотого колоса Поволжья»: конкурс украсили яркие выступления творческих коллективов культурно-досугового центра города Пугачева и Дома культуры села Карловка.

А Саратовская область тем временем готовится принять лучших механизаторов России и дружественного зарубежья на 11-м Открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет на полях Гагаринского района 16-18 августа.