В Год семьи энгельсские пенсионеры вместе с внуками открыли для себя новые возможности социального туризма

просмотров: 251

Группа «серебряных» волонтеров и молодежи из комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района Саратовской области совершила однодневный поход на байдарках по Волге.Перед сплавом инструктор провел для участников необходимый инструктаж, разминку и знакомство друг с другом. Были те, кто уже ходил на байдарке, но некоторые видели ее в первый раз.«Сплав на байдарках - один из наиболее захватывающих видов активного отдыха. А еще это общие интересы с нашими внуками и отличная возможность провести время вместе. Это самое дорогое – быть вместе со своей семьей, делить вместе трудности и радости», - считают пенсионеры.Напомним, программы социального туризма доступны получателям услуг учреждений соцобслуживания благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».