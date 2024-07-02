«Рифовцы» завоевали 36 медалей на чемпионате и Кубке России по плаванию в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге завершились чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА и Кубок России по плаванию спорта слепых. В чемпионате России приняли участие 308 спортсменов из 44 субъектов Российской Федерации, в Кубке России - 62 спортсмена из 17 регионов страны. В их числе чемпионы Паралимпийских игр, мира и Европы, многократные победители и призеры крупнейших международных и российских стартов.Команда детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» завоевала в Екатеринбурге 36 медалей:- чемпионат России - 34 медали, в числе которых 13 золотых, 5 серебряных и 16 бронзовых,- Кубок России - 2 медали, в числе которых 1 золотая и 1 бронзовая.Мастер спорта Мира Ларионова завоевала 5 золотых медалей на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 50 метров на спине; мастер спорта Олеся Губарева - 3 золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине.Кандидат в мастера спорта Илья Ягудин завоевал 3 бронзовые медали на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 150 метров комплексным плаванием.Мастер спорта Неля Давыдова – 2 серебряные медали на дистанции 100 и 400 метров вольным стилем, бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.Заслуженный мастер спорта Денис Тарасов пополнил копилку золотой медалью на дистанции 50 метров вольным стилем, 2 бронзовыми медалями на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем. Мастер спорта Андрей Мельников завоевал 2 серебряные медали на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине, 1 бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Мастер спорта Владислав Гладин - 1 бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине.Женская сборная команда в составе Миры Ларионовой, Олеси Губаревой, Анастасии Строкиной и Нели Давыдовой одержала победу в эстафете 4×50 метров вольным стилем и завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×50 метров комплексным плаванием.Мужская сборная команда в составе Владислава Гладина, Андрея Мельникова, Виталия Шаповалова и Ильи Ягудина финишировала третьей в эстафете 4×50 метров вольным стилем.В рамках Кубка России спортсмен школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием и бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Светлана Борисовская, Галина Ширшова, Галина Серебрякова, Татьяна Шумилова и Артем Афанасьев.