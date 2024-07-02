Диких животных в Саратовской области вакцинируют от бешенства при помощи приманок

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В рамках кампании по профилактике бешенства специалистами ветеринарной службы на территориях охотхозяйств, в местах постоянного обитания проведена раскладка почти миллиона доз вакцины против бешенства среди диких плотоядных животных.Вакцина-приманка помещена внутрь брикета, изготовленного из съедобных для животных компонентов, который запахом и вкусом привлекает хищных животных.Плановая иммунизация является самым эффективным методом для выработки антител против бешенства. Иммунитет сохраняется в течение 12 месяцев.