Саратовская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по росту промышленности
По итогам января-мая 2024 года индекс промышленного производства региона достиг 115,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю регион стал третьим в Приволжском федеральном округе.
Индекс в обрабатывающих отраслях составил 119,6%. Лучшие результаты показали производители строительных материалов (рост почти в 2 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также компании, выполняющие ремонт и монтаж оборудования (в 1,8 раза) и выпускающие готовые металлические изделия (в 1,7 раза).
Значимый рост по транспортным средствам и оборудованию (+37,1%), одежде (+19,2%). Производство лекарств и материалов для медицины выросло на 19,8%.
«Существенный вклад в рост индекса промышленного производства внесли отрасли машиностроения и металлургии. Компании обеспечены заказами и продолжают реализацию инвестпрограмм»,
— отметил губернатор Роман Бусаргин.
Индекс в обрабатывающих отраслях составил 119,6%. Лучшие результаты показали производители строительных материалов (рост почти в 2 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также компании, выполняющие ремонт и монтаж оборудования (в 1,8 раза) и выпускающие готовые металлические изделия (в 1,7 раза).
Значимый рост по транспортным средствам и оборудованию (+37,1%), одежде (+19,2%). Производство лекарств и материалов для медицины выросло на 19,8%.
«Существенный вклад в рост индекса промышленного производства внесли отрасли машиностроения и металлургии. Компании обеспечены заказами и продолжают реализацию инвестпрограмм»,
— отметил губернатор Роман Бусаргин.