Саратовская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по росту промышленности

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Индекс в обрабатывающих отраслях составил 119,6%. Лучшие результаты показали производители строительных материалов (рост почти в 2 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также компании, выполняющие ремонт и монтаж оборудования (в 1,8 раза) и выпускающие готовые металлические изделия (в 1,7 раза).Значимый рост по транспортным средствам и оборудованию (+37,1%), одежде (+19,2%). Производство лекарств и материалов для медицины выросло на 19,8%.«Существенный вклад в рост индекса промышленного производства внесли отрасли машиностроения и металлургии. Компании обеспечены заказами и продолжают реализацию инвестпрограмм»,— отметил губернатор Роман Бусаргин.