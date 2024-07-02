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Саратовская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по росту промышленности
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В Балаково благоустроят семь общественных территорий
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по росту промышленности

Новости
По итогам января-мая 2024 года индекс промышленного производства региона достиг 115,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю регион стал третьим в Приволжском федеральном округе.



Индекс в обрабатывающих отраслях составил 119,6%. Лучшие результаты показали производители строительных материалов (рост почти в 2 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также компании, выполняющие ремонт и монтаж оборудования (в 1,8 раза) и выпускающие готовые металлические изделия (в 1,7 раза).
Значимый рост по транспортным средствам и оборудованию (+37,1%), одежде (+19,2%). Производство лекарств и материалов для медицины выросло на 19,8%.

«Существенный вклад в рост индекса промышленного производства внесли отрасли машиностроения и металлургии. Компании обеспечены заказами и продолжают реализацию инвестпрограмм»,
— отметил губернатор Роман Бусаргин.