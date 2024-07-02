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Саратовская и Витебская области будут совместно возрождать народные промыслы и ремесла

Новости
Саратовская и Витебская области будут совместно возрождать народные промыслы и ремесла


В рамках XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Республике Беларусь, состоялось подписание соглашения o сотрудничестве между Палатой ремесел Саратовской области и Витебским областным методическим центром народного творчества.

Цель сотрудничества - возрождение, сохранение и развитие промыслов и ремесел.

Соглашение предполагает взаимодействие, в том числе в части поддержки народно-художественных промыслов, содействия в сфере разработки международных программ по развитию промыслов и ремесел, развитии региональных брендов, совместная разработка концепции возрождения НХП.

«Палата ремесел Саратовской области решает задачи по имиджевому и туристическому продвижению региона, представляя изделия саратовских мастеров на всероссийском и международном уровнях. Организация оказывает поддержку предпринимателям, самозанятым и физлицам в области ремесел и народных художественных промыслов в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Данное соглашение будет содействовать укреплению и развитию международного сотрудничества, развитию инфраструктуры поддержки НХП», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

На выставке достижений народного хозяйства регионов Беларуси и России представлены изделия мастеров региональной Палаты ремесел. Они представляют Саратовскую глиняную игрушку, украшения из дерева и эпоксидной смолы, металла, гончарные изделия, художественные изделия из дерева и другое.