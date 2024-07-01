Саратовцев приглашают посмотреть на «Великие реки России глазами детей»

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Министерство образования и науки Нижегородской области проводит Всероссийский детский экологический форум «Великие реки России глазами детей».Финал форума состоится 14 и 15 октября в Нижнем Новгороде.К участию приглашают школьников, выполнивших исследовательские или проектные работы в сфере охраны и восстановления водных ресурсов, в двух возрастных группах: первая возрастная группа от 10 до 13 лет (включительно) и вторая возрастная группа от 14 до 18 лет (включительно). Конкурсные работы обучающихся на форум принимаются до 28 июня.Подробная информация об участии доступна в «Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области»; тел.: 8(831)464-31-00; ecobio52@mail.ru.