Сегодня в парке Победы пройдет «Бессмертная рота»

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В полдень 1 июля в парке Победы состоится церемония занесения на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. После окончания церемонии занесения состоится шествие «Бессмертной роты», в ряды которой встанут родственники погибших воинов, ветераны, молодежь и представители общественных организаций. Завершится комплекс мероприятий церемонией возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».Руководитель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов рассказал, что ко Дню ветеранов боевых действий планируется открытие памятника «Погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» в парке «Патриот» г. Маркса. Также состоится вручение православной хоругви с изображением лика Святого Дмитрия Донского подразделению Росгвардии, дислоцированному в городе Балаково и принимающему участие в СВО. В детских оздоровительных лагерях пройдут «Уроки Мужества», семьям погибших участников СВО будут вручены знаки «Семье погибшего защитника Отечества» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».