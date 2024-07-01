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В Балаково благоустроят семь общественных территорий

Новости
В Балаково благоустроят семь общественных территорий


Семь общественных территорий благоустроят в этом году в Балаково в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В их число вошли городской пляж и детский парк в первом микрорайоне.

«На территории города ведутся масштабные работы по благоустройству территорий. Так, на территории между улицей Титова и шоссе Академика Королева в районе спуска со шлюзовского моста ведутся работы по обустройству тротуаров. В дальнейшем тут появится площадка для выгула собак, современное освещение, лавочки, будет проведено озеленение. Продолжаются работы и по благоустройству общественной территории «Молодёжная», где рабочие также обустраивают тротуары и устанавливают уличное освещение. В завершении благоустройства будут высажены деревья, установят детскую игровую и спортивную площадки, лавочки и урны», - отметил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Реализация нацпроекта на территории нашего региона проходит под контролем губернатора Романа Бусаргина. Особое внимание уделяется как срокам и качеству выполняемых работ, так и сохранению целостности объекта после проведенного благоустройства.

В этом году финансирование по проекту составило более 630 млн рублей. На данные средства запланировано благоустроить 152 объекта, из них 94 общественных и 58 дворовых территорий.