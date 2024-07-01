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Национально-культурные организации области приняли участие в фестивале мордовской культуры

Новости
Национально-культурные организации области приняли участие в фестивале мордовской культуры

в Даньшино

В Пензенской области в старинном мордовском селе Даньшино прошёл традиционный VII Всероссийский историко-культурный фестиваль «Даньшино ФЕСТ».

Фестиваль, где всей душой любят мордовскую культуру, помнят и чтят традиции предков уже многие годы притягивает к себе участников из разных уголков России. В этом году посетить мероприятие приехали гости из Саратовской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областей, а также Мордовии и Дагестана.

Саратовскую область на фестивале представляли члены Общественной палаты области, региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат (Здравствуйте)», а также ансамбль мордовской песни «Лисьмене» Оркинского дома культуры.

С главной сцены фестиваля прозвучали слова приветственного адреса министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Натальи Трошиной, в котором она выразила искреннюю благодарность организаторам мероприятия за верность своим историческим истокам и любовь к своей малой родине, а также пожелала всем участникам и гостям фестиваля ярких впечатлений, благополучия и успехов.

В этом году гостей фестиваля ждала насыщенная программа. В рамках фестиваля состоялась фотовыставка «Даньшино - территория возрождения».
Впервые для всех участников мероприятия выступил Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова. Также в программе мероприятия были традиционные мордовские кулачные бои, мастер-классы, все желающие могли продегустировать блюда мордовской кухни.

Фестиваль как всегда стал ярким и красочным событием в культурной жизни не только Пензенской области, но и соседних регионов, и подарил всем гостям и участникам мероприятия незабываемые впечатления.