Школьники из Балакова отмечены спецпризом за проект в сфере креативных индустрий

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Среди лучших проектов в сфере креативных индустрий, которые придумали российские школьники, – проект команды из города Балакова Саратовской области. Работа ребят отмечена специальным призом организаторов Креатона.Победителями стали ребята из Улан-Уде (Республика Бурятия) и Новокузнецка (Кемеровская область), которые представили прикладные проекты в сфере креативных индустрий.Всего участие в Креатоне приняли 48 человек из 15 регионов. Школьники не только разрабатывали креативные решения по задачам от крупных контент-платформ, но также обменивались идеями и контактами, посетили офисы ведущих компаний, где познакомились с тем, как организован креативный бизнес на практике.«Креатон ШКИ 2024» представляет собой уникальную платформу, которая позволяет учащимся школ креативных индустрий попробовать силы за рамками своих студий на условиях реального соревнования. В рамках трехдневного марафона команды со всей России взаимодействовали с представителями компаний, анализировали текущие бизнес-запросы и разрабатывали инновационные решения для широкого спектра задач.Креатон организован Минкультуры России совместно с Российским фондом культуры при поддержке Федерации креативных индустрий, партнерами мероприятия являются приложение вертикальных видео Yappy и национальный видеохостинг RUTUBE, входящие в состав «Газпром-Медиа Холдинга», РОСКУЛЬТПРОЕКТ и Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.«Десятки школ креативных индустрий в нашей стране помогают подросткам развивать творческое и критическое мышление, учат находить нестандартные решения. Ребята становятся конкурентоспособными специалистами в дизайне, анимации, интерактивных технологиях, видеопроизводстве, звукорежиссуре и электронной музыке. Могут начать развивать собственный бренд, активно включаясь в жизнь своего региона. Благодаря «Креатону» учащиеся на примере конкретных запросов российских компаний получили возможность раскрыть свой творческий потенциал», – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.Подготовка кейсов и лекции для участников мероприятия стала частью образовательно-практического проекта «PROфнавигатор», который реализует «Газпром Медиа Холдинг». В течение 3 дней командам было необходимо разработать и предложить инновационные, социально значимые концепции, а также план реализации проекта.Темой первого дня креатона стали «Разумные ограничения». Команды получили задания марафона от кураторов Yappy и Rutube и прослушали презентацию в формате лекции по теме «Деконструкция контента: почему одни ролики срабатывают, а другие нет».Кроме того, в первый день Креатона ШКИ с мастер-классом на тему «Как работать с контентом и какие опасности есть в работе автора с контентом» выступила Екатерина Чуковская, директор АНО ДПО «Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики», доцент, кандидат юридических наук, с презентацией «Создавать, не нарушая. Правила творческого движения».Темой второго дня стала «Разработка креатива», где команды презентовали итоги первого дня работы. Состоялась творческая встреча «Профессия – режиссер» с российским кинорежиссером и сценаристом, Президентом Гильдии кинорежиссёров России, лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации Николаем Лебедевым. После чего с мастер-классом «Введение в креативность» выступил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.«Креатон или марафон генерации идей – это новый межотраслевой формат. С помощью него мы стремимся эффективно интегрировать образовательные учреждения и их учащихся в деятельность реального бизнеса из креативных индустрий. В первую очередь, здесь мы имеем в виду Школы креативных индустрий, число которых к 2030 году достигнет 240 учреждений по всей стране, а число учащихся – около 25 000 студийцев. Чтобы через несколько лет между образованием и бизнесом сложились устойчивые связи, уже сегодня надо на федеральном уровне выстраивать условия для таких отношений. Наш Креатон отлично справляется с этой задачей», – отметил Игорь М. Намаконов.Третий день завершился темой «Питчинг креативных решений». Состоялась защита конкурсных проектов, по итогам которых члены жюри определили лучшие команды школ креативных индустрий и прошла церемония награждения.На закрытии «Креатон ШКИ 2024» выступила Жанна Алексеева, заместитель директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления, руководитель Ведомственного проектного офиса Минкультуры РФ. После церемонии закрытия участники отправились на экскурсию по креативно-индустриальным объектам г. Москвы.