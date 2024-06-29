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День молодежи с Российским обществом «Знание» в Саратовской области

Новости
День молодежи с Российским обществом «Знание» в Саратовской области


На площадке Саратовской государственной юридической академии состоялось мероприятие регионального филиала общества «Знание», приуроченное празднованию Дня молодежи.

Председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая рассказала о перспективах развития молодежи в регионе, о проектах и актуальных инициативах. А также о развитии экосистемы молодежной политики в регионе, о тенденциях и направлениях ее реализации, а также о том, какие возможности сегодня открыты перед молодежью.

«Молодежь — будущее и настоящее страны, и наша главная задача - поддерживать идеи, инициативы и проекты молодых людей, развивать творческий потенциал. И общество «Знание» представляет собой площадку, где рождаются новые идеи. День молодежи - это не только возможность молодым людям показать свои уникальные возможности, но и повод сделать мир лучше. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый ваш шаг будет правильным, решительно двигайтесь вперед к новым успехам и победам», - отметила Ангелина Беловицкая.

На встрече участники узнали о крупных региональных проектах: молодежном образовательном форуме «Хопёр», российско-китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы». Слушателям рассказали, как можно принять в них участие. Мероприятие проходило в формате открытого диалога, и каждый участник мог задать интересующие его вопросы. В частности, внимание аудитории было уделено профессиональному развитию спикера, студенческому периоду, а также жизненной позиции.

«Российское общество «Знание» играет важную роль в формировании образованной и ответственной молодежи. Перед нами стоит задача вдохновлять, обучать и поддерживать ее. Пусть каждый из нас будет ярким светочем знаний и источником вдохновения для окружающих», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.

В завершении мероприятия для участников была проведена викторина, по итогам которой самые активные получили подарки от Общества «Знание».