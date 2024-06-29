Роман Ковальский на российско-белорусском форуме рассказал о применении агродронов

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Зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в составе делегации Российской Федерации принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Витебске 27-28 июня.В первый день работы Форума в рамках деловой программы Роман Ковальский принял участие в работе секции «Новейшие технологии агропромышленного комплекса Беларуси и России, их научное и кадровое обеспечение».В своем выступлении глава аграрного блока региона поделился с коллегами из российских регионов и Беларуси опытом внедрения цифровых технологий в агропром Саратовской области.В частности он рассказал, что в сфере растениеводства аграрии региона используют систему автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot - систему с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет качественно работать днем и ночью, увеличить производительность и снизить расход ГСМ до 7%.Также в своем выступлении Роман Ковальский отметил Саратовскую компанию «ИнфоБиС» – российского разработчика информационных систем и ПО для сельского хозяйства, а также элементов точного земледелия, которая с 2014 года поставляет на рынок уникальное решение - комплексную систему управления агробизнесом «Агросигнал».«Сегодня стремительно набирают популярность агродроны, поэтому не мог не остановиться на использовании беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве области: только за последние три года площадь обрабатываемой агродронами выросла с 500 до 140 тыс. га», - поделился зампред.Учитывая тот факт, что для развития цифровизации в АПК прежде всего необходимы квалифицированные кадры, о их подготовке, которую минсельхоз области проводит совместно с Вавиловским университетом, Роман Ковальский рассказал отдельно, сообщив, что в настоящее время в аграрном вузе в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» реализуется проект «Цифровая кафедра», а в обучении применяются авторские разработки специалистов вуза – цифровые тренажерные комплексы и платформы на основе виар-технологий.«По итогам общения с коллегами подчеркну, что только совместными усилиями дружественных государств – России и Беларуси – мы сможем обеспечить технологический суверенитет как АПК, так и других отраслей экономики, и достичь технологического лидерства», - прокомментировал свое участие в работе сессии Роман Ковальский.