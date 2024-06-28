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Ученые обозначили маршруты экотроп на Кумысной поляне в Саратове

Новости
Ученые обозначили маршруты экотроп на Кумысной поляне в Саратове

27 июня состоялось выездное совещание, посвященное созданию экотроп на территории памятника природы «Кумысная поляна» в Саратове. К проекту по поручению губернатора Романа Бусаргина подключили научное сообщество и эковолонтеров.

Собравшиеся прошли по одному из популярных у жителей маршрутов протяженностью более 7,5 км. Ученые во время движения по экомаршрутам отбивали координаты мест, где появятся лавочки, информационные стенды и аншлаги.

«В обосновании мы укажем, например, где необходимо подсыпать грунт, чтобы он не проваливался, и люди могли спокойно пройти до родника «Татарский». Рассчитаем, какое количество туристов может одновременно находиться на экотропе, где нужно установить лавочки и другую инфраструктуру», - озвучил предстоящую работу заведующий лабораторией урбоэкологии регионального анализа географического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского Александр Неврюев.

По задумке ученых первый, самый короткий, маршрут, протяженность которого составит 1,5 км, охватит живописные места Кумысной поляны с выходом к роднику «Татарский», второй приведет всех желающих к «Дубу-Великану» и «Ведьминой роще», а третий объединит популярные родники памятника природы.

«Сложность и протяженность экотроп разная, чтобы ходить по ним могли люди с разным уровнем физической подготовки. Они также будут насыщены информационно. Экскурсоводы, например, смогут рассказать о разнообразной флоре и фауне нашего края», - рассказал консультант отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олег Василенков.