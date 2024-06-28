Более 200 крупных инвестпроектов реализуется в Саратовской области

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27 июня состоялось заседание Общественного совета при министерстве инвестиционной политики Саратовской области. На нем министр Александр Марченко представил итоги инвестразвития региона и планы по повышению инвестиционной привлекательности области.«По итогам I квартала 2024 года инвестиционный портфель региона включает в себя 208 крупных реализуемых проектов с общим объемом инвестиций более 860 млрд рублей. Завершено 5 проектов на сумму 8,2 млрд руб., начали реализацию 10 новых. В рамках крупных инвестпроектов, реализуемых на территории региона, создано 247 рабочих мест», - рассказал Александр Марченко.Дополнительно министерством инвестиционной политики проведена работа по формированию реестра проектов с объемом инвестиций до 50 млн рублей. На сегодняшний день в него входит 231 проект с общим объемом инвестиций 3,4 млрд рублей. Это проекты и местных сельхозтоваропроизводителей, и местных предприятий, направленные на модернизацию и закупку оборудования.«Дополнительно вместе с отраслевыми министерствами формируем новые перспективные межотраслевые направления, которые позволят области развиваться. Самые крупные из них – проект по развитию промышленного туризма и совершенствование сектора креативных индустрий в регионе», - добавил министр.