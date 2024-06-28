Районы Саратовской и Витебской областей нацелены на сотрудничество в сфере туризма

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В рамках XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Республике Беларусь, состоялось подписание соглашений об установлении дружественных отношений между районами Саратовской и Витебской областей.Балашовский район подписал документ о сотрудничестве с Оршанским районом, Хвалынский район - с Поставским и Верхнедвинским районами.Сотрудничество предполагает, в том числе налаживание товарообмена между регионами, содействие в привлечении инвестиций, развитие взаимодействия между образовательными организациями, развитие культурных связей и контактов в области туризма, проведение рабочих встреч и обменов делегациями.В настоящее время Балашовский муниципальный район уже прорабатывает вопрос по организации розничной торговли белорусской продукцией ООО «Савушкин-Орша» и ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат».Отметим, что Оршанский район – один из крупных промышленных, сельскохозяйственных и культурных центров не только Витебской области, но и всей Беларуси. На его территории работает одно из крупнейших в Республике предприятий лёгкой и текстильной промышленности, ведущий белорусский производитель верхней детской одежды, одно из 8 льноперерабатывающих предприятий Витебской области, а также производители оборудования для металлургического производства, нефтегазовой промышленности, железобетонных и бетонных конструкций, телекоммуникационного оборудования и другие.