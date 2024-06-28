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Около 600 предостережений объявлено управляющим организациям региона за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

Новости
Около 600 предостережений объявлено управляющим организациям региона за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

Сегодня и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова встретилась с руководителями УК, ЖСК и ТСЖ Заводского района Саратова.

Адресно обсуждались проблемные вопросы и пути их решения в части размещения кадастровых номеров, лицевых счетов, платежных документов в ГИС ЖКХ. Сейчас эти темы наиболее актуальны в связи с выходом мобильного приложения «Госуслуги.Дом» и для предоставления мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство».

Юлия Абрамова обратила внимание, что губернатор Роман Бусаргин ставит задачу обеспечить полное и своевременное информирование жителей. Этот вопрос находится на особом контроле.

В прошедшем и текущем годах инспекцией было проведено 83 проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предъявляемых к размещению сведений в ГИС ЖКХ. «По результатам контрольных мероприятий нами было выдано 50 предписаний, а также составлен и направлен на рассмотрение в судебные органы 61 протокол об административном правонарушении. В рамках профилактической работы инспекцией выдано 598 предостережений о недопустимости нарушения требований к размещению информации в системе. Работу в данном направлении мы продолжаем», - подчеркнула Абрамова.