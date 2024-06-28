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Более 50 телемедицинских консультаций провели в ФАП пос. Коминтерн

Новости
Более 50 телемедицинских консультаций провели в ФАП пос. Коминтерн


В начале этого года открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Коминтерн Татищевского района.

ФАП в поселке появился в рамках реализации программы модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

За сравнительно небольшой период работы в ФАП обратилось более 130 человек, профилактические мероприятия проведены для 78 человек. Был организован выезд в районную больницу на флюорографическое и маммографическое обследования, проводятся ЭКГ-исследования с передачей данных в телемедицинскую информационную систему. Также жители поселка активно пользуются возможностью проведения телемедицинских консультаций с врачами районной больницы. За прошедший период работы организовано и проведено 56 телеконсультаций.

Заведующая ФАПом – местная жительница, она знакома с населением, пользуется уважением, односельчане ей доверяют. Также здесь работает младшая медицинская сестра по уходу за больными.

«ФАП здесь был необходим. Ближайшее отделение общей врачебной практики находится в соседнем поселке, а проживающее население Коминтерна преимущественно пенсионного возраста. Здесь осуществляется розничная торговля лекарствами, выписка рецептов на льготные препараты. В целом, появление ФАПа в рамках программы позволило повысить качество медицинской помощи, обеспечило ее доступность», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.