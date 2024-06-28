В Вольском районе приступили к капитальному ремонту систем водоснабжения по региональной программе

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В текущем году по региональной программе губернатора Романа Бусаргина в 13 муниципальных образованиях Вольского района будет проведен капитальный ремонт и реконструкция систем водоснабжения.«На данный момент, к работам приступили в пяти муниципальных образованиях. Так, в селе Новопавловка Междуреченского муниципального образования произвели укладку трубы от водонапорной башни до водовода длиной 160 м. Также работы по замене участков водопровода ведутся в Покровском, Черкасском, Верхнечернавском и Белогорновском муниципальных образованиях», - рассказал глава Вольского муниципального района Андрей Татаринов.В этом году мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения будут проведены в Красноармейском, Вольском, Ершовском, Краснопартизанском, Пугачевском и Федоровском районах. На эти цели выделено 211 млн. рублей.