Вице-губернатор поблагодарил казаков за участие в защите Отечества

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Состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества.Заседание постоянной рабочей группы по дела казачества в Саратовской области состоялось под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Игоря Пивоварова. Мероприятие прошло на площадке Областной универсальной научной библиотеки в рамках исполнения Плана мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории области до 2030 года.Открывая заседание, вице-губернатор области – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров отметил позитивные тенденции в развитии казачества на территории региона и поблагодарил казачьи общества за проведенную работу по оказанию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и участие казаков в защите Отечества.Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина подвела итоги исполнения Плана мероприятий по реализации на территории области в 2021-2023 годах Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 годы. По ее словам, в регионе организована комплексная работа по развитию казачества. Ее основу составляют организационные, образовательные и методические мероприятия, в которые вовлечены все действующие на территории области казачьи общества. Большое внимание уделяется обмену опытом и развитию межрегиональных связей, а также работе в сфере патриотического воспитания казачьего корпуса. Продолжена работа по развитию и популяризации казачьей культуры, которую в регионе проводят Центры казачьей культуры и казачьи творческие коллективы. Визитной карточкой области стал Межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции», ежегодно проводимый в г. Саратове.Казачьи общества ведут активную работу по реализации социально-значимых проектов. За последние три года региональная грантовая поддержка проектной деятельности саратовского казачества составила более 7 млн. рублей. Также при поддержке Губернатора области Романа Бусаргина, начиная с прошлого года, казачьим обществам из бюджета области выделяется субсидия для компенсации затрат по выполнению казаками задач в сфере охраны общественного порядка. На эти цели трем казачьим обществам в прошлом году выделено 500 тыс. рублей, в текущем – 3 млн. рублей.В завершении своего выступления Наталья Трошина отметила, что по вопросам развития казачества в регионе предстоит решить немало задач правового, финансового, организационного характера, но накопленный в этой сфере потенциал и опыт органов власти и казачьих обществ позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.Также в рамках заседания атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов проинформировал членов рабочей группы об участии казаков в специальной военной операции и оказании казачьими обществами гуманитарной помощи казакам-добровольцам. Заместитель министра образования области Ирина Чинаева представила доклад о развитии в регионе системы казачьего образования и проводимой работе по ее совершенствованию. Об успешных практиках воспитания юных казаков в духе патриотизма рассказала заведующий отделом воспитательной работы администрации Татищевского муниципального района Виктория Бойцова.В завершении мероприятия состоялась церемония награждения благодарственными письмами наиболее активных представителей казачьих обществ.