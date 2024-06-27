В обновленном летнем лагере Петровска смогут отдохнуть 320 детей

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Сегодня заместитель министра образования Галина Калягина в ходе рабочей поездки в Петровский район посетила детский оздоровительный лагерь им. А. Гайдара. В летний период в оздоровительном лагере планируется оздоровить 320 детей.В 2024 году в рамках реализации федеральной программы в лагере проведен капитальный ремонт в кухне-столовой, а также выполнены работы по капитальному ремонту кровли и фасада здания, заменены все инженерные коммуникации, проведен ремонт потолка, стен и пола в обеденном зале и пищеблоке.Галина Владимировна пообщалась с воспитанниками лагеря, познакомилась с условиями проживания и организации воспитательной работы. В этом году для ребят начала действовать общеразвивающая программа «Патриоты России», прошедшая экспертизу на федеральном уровне.Кроме того, в рамках рабочей поездки замминистра посетила санаторную школу-интернат Петровска. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, будет создан центр образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста», на приобретение современного учебного оборудования выделено более 3 миллионов рублей.«К обновлению школы подошли комплексно, в рамках программы развития образования в Саратовской области ведутся работы по ремонту учебных кабинетов физики, химии и биологии. К новому учебному году здесь отремонтируют кровлю, а также школьный музей. Также санаторная школа стала участником региональной программы по ремонту спортивных залов, инициатором которой выступил глава региона Роман Бусаргин. В общей сложности на обновление учреждения из областного бюджета выделено более 4 миллионов рублей», – рассказала Галина Калягина.