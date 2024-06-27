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Саратовскому химическому предприятию презентованы региональные меры поддержки

Новости
Саратовскому химическому предприятию презентованы региональные меры поддержки


Директор Корпорации развития Александр Храпугин посетил ООО «Научно – исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий», где пообщался с директором Натальей Талаловской.

Институт занимается разработкой технологий производства продукции малотоннажный химии, разработкой нестандартного оборудования для химических и нефтехимических предприятий, выполняет комплексные инженерные изыскания и другие работы.

Напомним, по поручению губернатора Романа Бусаргина представители министерства инвестиционной политики и Корпорации развития продолжают встречаться с руководителями предприятий региона для выявления планов инвестиционного развития.

«Презентованы меры поддержки, которыми предприятие может воспользоваться. Наши специалисты ведут инвестиционные проекты от их начала до полного завершения», - поделился директор КРСО.