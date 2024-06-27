Знаменитому саратовскому профессору-лингвисту - 101 год

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Заслуженный профессор Саратовского университета, лингвист с мировым именем Ольга Борисовна Сиротинина сегодня, 27 июня, отмечает свой 101 день рождения. Сегодня Ольга Борисовна получает поздравления от руководства университета, своих коллег и студентов, которые благодарят её за высокий профессионализм и самоотдачу.Ольга Борисовна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского университета, заслуженный профессор СГУ, член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Преподавать О.Б. Сиротинина начала в 1948 году в стенах родного вуза, где работает уже 76 лет. Она автор более 800 научных публикаций.В 2023 году О.Б. Сиротинина была отмечена Почётной грамотой Президента России за заслуги в научно-педагогической деятельности и медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук», которую старейшему профессору СГУ вручил министр науки и высшего образования России В.Н. Фальков.Коллектив Саратовского университета сердечно поздравляет Ольгу Борисовну и желает ей крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа и тёплых, светлых моментов в кругу родных и друзей.Познакомиться ближе с уникальным человеком и великим учёным можно, прочитав дополненное издание биографической книги О.Б. Сиротининой «Жизнь вопреки, или Я счастливый человек». В деталях рассказала о своей научной деятельности и неразрывной связи с Саратовским университетом Ольга Борисовна в материале журнала «Наукоград» «Королева синтаксиса».