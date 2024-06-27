27 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:09 | 27 июня
В обновленном летнем лагере Петровска смогут отдохнуть 320 детей
17:00 | 27 июня
В Вольском районе приступили к капитальному ремонту систем водоснабжения по региональной программе
16:00 | 27 июня
Саратовскому химическому предприятию презентованы региональные меры поддержки
15:01 | 27 июня
«Поезд здоровья» побывал в Гагаринском районе
14:00 | 27 июня
Знаменитому саратовскому профессору-лингвисту - 101 год
13:00 | 27 июня
Артем Чеботарев принял решение уйти добровольцем на СВО
12:00 | 27 июня
Шесть тысяч студентов региона сдают выпускной демонстрационный экзамен
11:00 | 27 июня
В Саратовской области будет разработана масштабная программа развития масложировой отрасли
10:00 | 27 июня
Семь лечебных учреждений отремонтируют в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения
09:02 | 27 июня
В Саратове появилось «Качество жизни»
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Артем Чеботарев принял решение уйти добровольцем на СВО

Новости
Артем Чеботарев принял решение уйти добровольцем на СВО


«Безусловно, это поступок мужественного человека и настоящего патриота. В нынешнее непростое время вся страна выступает единым фронтом. Вне зависимости от политических взглядов граждане объединяются вокруг нашего Президента, чтобы защитить то, что дорого каждому из нас.
Напомню, в сентябре прошлого года на передовую ушел депутат облдумы, Герой России Александр Янклович.

Артему Николаевичу не впервой защищать интересы нашего Отечества. Мы знаем, как он умеет держать удар. От лица всего депутатского корпуса желаю ему удачи и скорейшего возвращения домой с победой,»- сообщил в своём телеграмм-канале председатель областной думы Михаил Исаев.