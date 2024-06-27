Артем Чеботарев принял решение уйти добровольцем на СВО

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«Безусловно, это поступок мужественного человека и настоящего патриота. В нынешнее непростое время вся страна выступает единым фронтом. Вне зависимости от политических взглядов граждане объединяются вокруг нашего Президента, чтобы защитить то, что дорого каждому из нас.Напомню, в сентябре прошлого года на передовую ушел депутат облдумы, Герой России Александр Янклович.Артему Николаевичу не впервой защищать интересы нашего Отечества. Мы знаем, как он умеет держать удар. От лица всего депутатского корпуса желаю ему удачи и скорейшего возвращения домой с победой,»- сообщил в своём телеграмм-канале председатель областной думы Михаил Исаев.