27 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:09 | 27 июня
В обновленном летнем лагере Петровска смогут отдохнуть 320 детей
17:00 | 27 июня
В Вольском районе приступили к капитальному ремонту систем водоснабжения по региональной программе
16:00 | 27 июня
Саратовскому химическому предприятию презентованы региональные меры поддержки
15:01 | 27 июня
«Поезд здоровья» побывал в Гагаринском районе
14:00 | 27 июня
Знаменитому саратовскому профессору-лингвисту - 101 год
13:00 | 27 июня
Артем Чеботарев принял решение уйти добровольцем на СВО
12:00 | 27 июня
Шесть тысяч студентов региона сдают выпускной демонстрационный экзамен
11:00 | 27 июня
В Саратовской области будет разработана масштабная программа развития масложировой отрасли
10:00 | 27 июня
Семь лечебных учреждений отремонтируют в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения
09:02 | 27 июня
В Саратове появилось «Качество жизни»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Шесть тысяч студентов региона сдают выпускной демонстрационный экзамен

Новости
Шесть тысяч студентов региона сдают выпускной демонстрационный экзамен


В учреждениях среднего профессионального образования проходит итоговая государственная аттестация в виде демонстрационного экзамена, для проведения которого задействованы 54 колледжей и техникумов, 176 площадок, укомплектованные современном оборудованием и более 4 тысяч экспертов, половина из которых - работодатели.

Центр проведения демонстрационного экзамена является основной площадкой для проведения профессиональных экзаменов для студентов различных направлений подготовки и специальностей. А сам демонстрационный экзамен - это форма аттестации выпускников программ среднего профессионального образования, которая позволяет проверить реальную подготовку будущих специалистов.

Руководитель Департамента обеспечения и развития системы оценки качества профобразования Института развития профессионального образования Данил Уфимцев прибыл в Саратовскую область, чтобы проверить работу центров проведения демо-экзамена на площадках 6 саратовских колледжей.

«Одна из целей визита - оказать методическую и консультационную помощь по оформлению документов, связанных с регламентацией проведения государственной итоговой аттестации, а также по площадкам, оборудованию, инструментам и материалам. Демонстрационный экзамен - это один из проектов и инструментов для развития среднего профессионального образования. Выпускник должен продемонстрировать все свои профессиональные компетенции за весь промежуток обучения перед независимыми экспертами, а работодатель сможет подобрать себе подходящего специалиста. Экзамен позволяет усиливать взаимодействие образовательных организаций и работодателей»,- рассказал Данил Александрович.

Важность совместной работы колледжей с работодателями также подчеркнула заместитель министра образования Людмила Григорьева:

«На сегодняшний день мы ведем подготовку студентов под конкретное рабочее место. Наши предприятия сопровождают студентов практически с первого курса. На практическом обучении работодатели повышают уровень знаний и навыков студентов, и затем получают готового специалиста без срока адаптации. Очень важно, когда работодатели в формате реального времени могут увидеть на что способен потенциальный работник, какой квалификацией он обладает».