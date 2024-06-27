Шесть тысяч студентов региона сдают выпускной демонстрационный экзамен

просмотров: 138

В учреждениях среднего профессионального образования проходит итоговая государственная аттестация в виде демонстрационного экзамена, для проведения которого задействованы 54 колледжей и техникумов, 176 площадок, укомплектованные современном оборудованием и более 4 тысяч экспертов, половина из которых - работодатели.Центр проведения демонстрационного экзамена является основной площадкой для проведения профессиональных экзаменов для студентов различных направлений подготовки и специальностей. А сам демонстрационный экзамен - это форма аттестации выпускников программ среднего профессионального образования, которая позволяет проверить реальную подготовку будущих специалистов.Руководитель Департамента обеспечения и развития системы оценки качества профобразования Института развития профессионального образования Данил Уфимцев прибыл в Саратовскую область, чтобы проверить работу центров проведения демо-экзамена на площадках 6 саратовских колледжей.«Одна из целей визита - оказать методическую и консультационную помощь по оформлению документов, связанных с регламентацией проведения государственной итоговой аттестации, а также по площадкам, оборудованию, инструментам и материалам. Демонстрационный экзамен - это один из проектов и инструментов для развития среднего профессионального образования. Выпускник должен продемонстрировать все свои профессиональные компетенции за весь промежуток обучения перед независимыми экспертами, а работодатель сможет подобрать себе подходящего специалиста. Экзамен позволяет усиливать взаимодействие образовательных организаций и работодателей»,- рассказал Данил Александрович.Важность совместной работы колледжей с работодателями также подчеркнула заместитель министра образования Людмила Григорьева:«На сегодняшний день мы ведем подготовку студентов под конкретное рабочее место. Наши предприятия сопровождают студентов практически с первого курса. На практическом обучении работодатели повышают уровень знаний и навыков студентов, и затем получают готового специалиста без срока адаптации. Очень важно, когда работодатели в формате реального времени могут увидеть на что способен потенциальный работник, какой квалификацией он обладает».