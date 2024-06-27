В Саратовской области будет разработана масштабная программа развития масложировой отрасли

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Масложировое производство - одна из самых активно развивающихся отраслей в агропромышленном комплексе региона. Именно на нее приходится порядка 60% от общего объема экспорта товаров АПК. Ежегодно в области производится 2 млн тонн семян подсолнечника. По этому показателю мы в лидерах по России, однако внутри региона перерабатывается только 3/4 объема.Вместе с генеральным директором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым посетил производственные площадки крупнейшего российского агрохолдинга в Аткарске и Балакове. Обсудили планы по их дальнейшему развитию.Компания остается лидером масложирового сегмента и надежным инвестором на территории Саратовской области. Только в этом году на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму свыше 33 млрд рублей. Ожидается модернизация Саратовского комбината и маслоэкстракционного завода в Аткарском районе, а также строительство новой производственной площадки на базе Екатериновского элеватора. Дополнительное вложение инвестиций позволит обеспечить переработку всего производимого в регионе подсолнечника и сохранить лидерство среди регионов по экспорту сельхозпродукции.В приоритете у правительства области - поддержка таких сильных и развивающихся предприятий. В связи с этим перед министерством сельского хозяйства поставил задачу в ближайшее время разработать масштабную программу поддержки масложировой отрасли. Перспективы здесь очень большие. Мы в этом заинтересованы и с точки зрения экономики, и с позиции создания новых рабочих мест в районах области.