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В Саратове появилось «Качество жизни»

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Вчера в Государственной жилищной инспекции области прошло очередное заседание лицензионной комиссии.

Трем компаниям были предоставлены лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами:
ООО «Лазурит»,
ООО «УК-Реал»,
ООО «УК «Качество жизни».

Одному соискателю - МКУП «Благоустройство» - в предоставлении лицензии отказано по причине установления схожести до степени смешения наименования с лицензиатом, право которого на осуществление предпринимательской деятельности возникло ранее.

И.о. начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова напомнила, что само по себе наличие лицензии не влечет за собой право на управление конкретными многоквартирными домами: «Окончательное решение по выбору способа управления домом принимают сами жители на общем собрании большинством голосов от общего числа голосов собственников. Если к нам поступит протокол общего собрания, где собственники решат изменить управляющую компанию, то при отсутствии нарушений мы внесем соответствующие изменения в реестр лицензий. И только тогда организация сможет приступить к обязанностям по управлению многоквартирным домом».

С актуальным реестром лицензий Саратовской области можно ознакомиться в ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru/.