В Саратове появилось «Качество жизни»

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Вчера в Государственной жилищной инспекции области прошло очередное заседание лицензионной комиссии.Трем компаниям были предоставлены лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами:ООО «Лазурит»,ООО «УК-Реал»,ООО «УК «Качество жизни».Одному соискателю - МКУП «Благоустройство» - в предоставлении лицензии отказано по причине установления схожести до степени смешения наименования с лицензиатом, право которого на осуществление предпринимательской деятельности возникло ранее.И.о. начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова напомнила, что само по себе наличие лицензии не влечет за собой право на управление конкретными многоквартирными домами: «Окончательное решение по выбору способа управления домом принимают сами жители на общем собрании большинством голосов от общего числа голосов собственников. Если к нам поступит протокол общего собрания, где собственники решат изменить управляющую компанию, то при отсутствии нарушений мы внесем соответствующие изменения в реестр лицензий. И только тогда организация сможет приступить к обязанностям по управлению многоквартирным домом».С актуальным реестром лицензий Саратовской области можно ознакомиться в ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru/.