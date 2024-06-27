Победители премии «Признание» и областного конкурса «Директор года» получили награды

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В Саратове наградили победителей профессионального конкурса классных руководителей школ Премия «Признание».Лауреатами премии стали классные руководители 11-х классов школ области со стажем работы классным руководителем не менее 5 лет, которые эффективно и творчески подходят к процессу воспитания, имеют высокие достижения в педагогическом обеспечении развития личности воспитанников.Лучшими стали:1. Радмила Саркулова - школа № 1 с. Александров-Гай;2. Наталья Игнатьева - школа № 8 г. Аткарск;3. Галина Малева - школа № 2 р.п. Базарный Карабулак;4. Инна Бодрова - гимназия № 1 им. Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково;5. Ирина Канунникова - школа им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое;6. Елена Свечникова - гимназия-школа с. Ивантеевка;7. Наталья Нугаева - школа № 1 им. Героя Советского Союза П. И. Чиркина г. Калининск;8. Екатерина Боровикова - школа № 1 р.п. Новые Бурасы;9. Ольга Фирсова - школа № 1 г. Новоузенск;10. Ирина Филатова - школа с. Питерка.Победителей конкурса поздравил заместитель Председателя Правительства - министр области Михаил Орлов:«Здесь собрались 600 классных руководителей всех районов области. Во многом именно от вас зависит, какими станут наши выпускники. Искренняя благодарность каждому из вас. Быть классным руководителем нельзя научить - это только личный опыт и талант. Спасибо вам, дорогие коллеги!»Каждый из победителей премии «Признание» награжден дипломом, памятной статуэткой и денежным вознаграждением в размере 100 тыс. руб.В торжественной обстановке также наградили победителей регионального конкурса «Директор года».Возможность принять участие в конкурсе имели руководители школ, разработавшие эффективные управленческие решения в качестве своей «Формулы успеха».Победителями стали:I место - Максим Мишин, директор гимназии №5;II место - Антон Семенов, директор школы № 100 г. Саратова;III место - Асель Сергалиева, директор школы №1 с. Александров–Гай.