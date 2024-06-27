Саратовская общественница получила нагрудный знак «Все для Победы!»

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В рамках мероприятий, посвященных двухлетию благотворительного фонда «Всё для Победы!», которые проходили в г. Москве на площадке Международной выставки ВДНХ «Россия», состоялась церемония награждения наиболее активных общественников и волонтеров, внесших значительный вклад в реализацию мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.Нагрудным знаком «Всё для Победы!» была отмечена сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, руководитель областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация», член Общественной палаты области Наталья Кривенцова.Свою награду она получила в номинации «Помощь семьям участникам СВО» как автор и руководитель проекта «Счастливая мультшкола». Проект на протяжении нескольких лет получал поддержку Фонда президентских грантов и побеждал в областном конкурсе грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. В рамках проекта предусмотрена реализация комплекса реабилитационных и социально-адаптивных мероприятий по мультипликации, интуитивному рисованию, актерскому мастерству для детей, подростков, их родителей, вынуждено переселившихся с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Саратовскую область.«Всё для Победы!» - специальный проект Общероссийского народного фронта, в рамках которого собирается и доставляется гуманитарная помощь участникам специальной военной операции, населению освобождённых территорий, вынужденным переселенцам, находящихся в пунктах временного размещения в регионах России.