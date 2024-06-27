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Мастера-ремесленники смогут представить свои лучшие изделия на Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»

Новости
Мастера-ремесленники смогут представить свои лучшие изделия на Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»


Продолжается прием заявок на VII Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 16 по 18 августа.

Мероприятие проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Арт-ярмарка и творческие площадки фестиваля в этом году будут расположены на ул. Волжской, проспекте им. П. Столыпина и Театральной площади.

К участию приглашаются мастера и художники - физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, организации, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов.

Заявки принимаются по 10 июля включительно на сайте фестиваля: https://palitraremesel.ru/uchastnikam/.