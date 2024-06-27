Сегодня в Саратов прибудет Казанская икона Божией Матери

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В ночь с 26 на 27 июня в Саратов в рамках Всероссийского молебна о Победе прибудет Казанская икона Божией Матери. Святыня пробудет в городе до 29 июня.Икона будет выставлена для молитвенного поклонения в Покровском соборе (ул. Горького, 85), доступ к святыне будет открыт круглосуточно.27 июня ровно в полночь начнется архиерейское богослужение, которое возглавит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.Вход паломников на территорию Покровского собора будет осуществляться с ул. Симбирской, выход с территории собора — на ул. М. Горького.Паломникам, ожидающим в очереди, будут содействовать волонтеры, верующие смогут подкрепиться выпечкой и бесплатным горячим чаем.В связи с проведением мероприятий, посвященных принесению Казанской иконы Божией Матери, будут введены ограничения парковки и движения транспорта.С 8.00 26 июня до 21.00 29 июня временно ограничат остановку и стоянку машин по ул. Симбирская от Большой Горной до Зарубина, а с 22.00 26 июня до 21.00 29 июня - движение транспортных средств по ул. Симбирская от Большой Горной до Посадского.