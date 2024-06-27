На строительство служебного жилья для медиков в Балакове направят 300 млн рублей

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В областной Думе рассмотрели очередные поправки в областной бюджет. Доходы на 2024 год уточняются в целом на 1,3 млрд рублей за счет федеральных целевых поступлений, привлеченных при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.Эти средства направлены на замещение ранее выделенных бюджетных ассигнований на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных образований области и иные социально значимые проекты.«В рамках депутатского проекта Вячеслава Викторовича Володина мы завели в бюджет в апреле-мае 486,8 млн рублей на ремонт дворов – это Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Новобурасский, Петровский, Татищевский, Хвалынский районы и город Саратов, и ремонт дворов и тротуаров в Озинках, а также в июне 645 млн рублей – на Саратов и Энгельс. Кроме того, будут замещены ассигнования на строительство школьного бассейна в Озинках – 86 млн рублей и обновление наземного электротранспорта в городе Балаково – 140 млн рублей», – рассказала глава финансового ведомства области Ирина Бегинина.Также губернатором Романом Бусаргиным заключено соглашение с «Росатомом» по привлечению безвозмездных средств на строительство 150-квартирного жилого дома для врачей в городе Балаково, по инициативе Вячеслава Володина. На эти цели направят 300 млн рублей.С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год по доходам составят 170,2млрд, по расходам – 182,9 млрд.