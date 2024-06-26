Завод в Балаково начнет поставку новых автокомпонентов для локализованного универсала
АО «Балаковорезинотехника» в Балаково Саратовской области освоило производство новых автокомпонентов для обновленных автомобилей Largus, серийная сборка которых началась в мае на заводе в Ижевске.
Сейчас балаковский завод отправляет на ижевский конвейер патрубки системы охлаждения и другие виды резинотехнических изделий. Теперь к этой продукции добавятся уплотнители проема задней двери для универсала, полностью локализованного и оснащаемого российскими комплектующими.
Ориентировочный объем производства уплотнителей на 2024 год составляет около 30 000 штук, «БРТ» планирует приступить к поставке уже в августе.
Фото: lada_rf