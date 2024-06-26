Места купания в Саратовской области можно найти на Яндекс Картах
Управление региональной безопасности Правительства области подготовило перечень пляжей, полностью готовых к приему жителей и гостей региона. Найти такие места быстро и легко в сервисе Яндекс Карты.
Чтобы удостовериться в том, что пляж безопасен для купания, достаточно просто найти интересующее место и нажать на геометку. Информация о возможности купания отобразится в карточке объекта в разделе «Особенности».
На сегодняшний день в регионе функционируют 29 пляжей:
1. муниципальный пляж в Аткарском муниципальном районе;
2. городской пляж левого берега 1-го микрорайона Балаковского муниципального района;
3. городской пляж правого берега 1-го микрорайона Балаковского муниципального района;
4. городской пляж 7-го микрорайона Балаковского муниципального района;
5. детский оздоровительный центр «Ласточка» Балаковского муниципального района;
6. детский оздоровительный центр «Салют» Балаковского муниципального района;
7. городской пляж Балашовского муниципального района;
8. пляж в микрорайоне КПТ Балашовского муниципального района;
9. ДООЛ «Юность» Балашовского муниципального района;
10. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» Балашовского муниципального района;
11. АО «Санаторий Пады» Балашовского муниципального района;
12. городской пляж г. Вольск Вольского муниципального района;
13. муниципальный пляж Воскресенского муниципального района;
14. муниципальный пляж Духовницкого муниципального района;
15. городской пляж Марксовского муниципального района;
16. детский загородный лагерь «Огонек» Марксовского муниципального района;
17. пляж на оз. Калач (ГАУ СО СОЦ «Пугачевский») Пугачевского муниципального района;
18. МУ ДОЛ «Ясный» Ртищевского муниципального района;
19. муниципальный пляж «Хвалынск» Хвалынского муниципального района;
20. парк-отель «Хвалынский» Хвалынского муниципального района;
21. городской пляж Энгельсского муниципального района;
22. база отдыха «Усадьба Волжино» Энгельсского муниципального района;
23. база отдыха «Чайка» Энгельсского муниципального района;
24. спортивно-оздоровительный лагерь «Юрист» Энгельсского муниципального района;
25. база отдыха ДОЛ «Олимпиец» Энгельсского муниципального района;
26. пляж «Городские пески» МО «Город Саратов»;
27. пляж «Покорителей Волги» МО «Город Саратов»;
28. ДОЛ «Солнышко» МО «Город Саратов»;
29. база отдыха Резиденция «Мария» Энгельсского муниципального района.
«Яндекс Карты стали удобным инструментом поиска безопасных для купания мест в летний период. Такие пляжи всегда тщательно готовят к купальному сезону, в обязательном порядке проводят проверку состояния воды и дна, оснащают оборудованием, необходимым для обеспечения безопасного отдыха», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.