Места купания в Саратовской области можно найти на Яндекс Картах

просмотров: 64

Управление региональной безопасности Правительства области подготовило перечень пляжей, полностью готовых к приему жителей и гостей региона. Найти такие места быстро и легко в сервисе Яндекс Карты.Чтобы удостовериться в том, что пляж безопасен для купания, достаточно просто найти интересующее место и нажать на геометку. Информация о возможности купания отобразится в карточке объекта в разделе «Особенности».На сегодняшний день в регионе функционируют 29 пляжей:1. муниципальный пляж в Аткарском муниципальном районе;2. городской пляж левого берега 1-го микрорайона Балаковского муниципального района;3. городской пляж правого берега 1-го микрорайона Балаковского муниципального района;4. городской пляж 7-го микрорайона Балаковского муниципального района;5. детский оздоровительный центр «Ласточка» Балаковского муниципального района;6. детский оздоровительный центр «Салют» Балаковского муниципального района;7. городской пляж Балашовского муниципального района;8. пляж в микрорайоне КПТ Балашовского муниципального района;9. ДООЛ «Юность» Балашовского муниципального района;10. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» Балашовского муниципального района;11. АО «Санаторий Пады» Балашовского муниципального района;12. городской пляж г. Вольск Вольского муниципального района;13. муниципальный пляж Воскресенского муниципального района;14. муниципальный пляж Духовницкого муниципального района;15. городской пляж Марксовского муниципального района;16. детский загородный лагерь «Огонек» Марксовского муниципального района;17. пляж на оз. Калач (ГАУ СО СОЦ «Пугачевский») Пугачевского муниципального района;18. МУ ДОЛ «Ясный» Ртищевского муниципального района;19. муниципальный пляж «Хвалынск» Хвалынского муниципального района;20. парк-отель «Хвалынский» Хвалынского муниципального района;21. городской пляж Энгельсского муниципального района;22. база отдыха «Усадьба Волжино» Энгельсского муниципального района;23. база отдыха «Чайка» Энгельсского муниципального района;24. спортивно-оздоровительный лагерь «Юрист» Энгельсского муниципального района;25. база отдыха ДОЛ «Олимпиец» Энгельсского муниципального района;26. пляж «Городские пески» МО «Город Саратов»;27. пляж «Покорителей Волги» МО «Город Саратов»;28. ДОЛ «Солнышко» МО «Город Саратов»;29. база отдыха Резиденция «Мария» Энгельсского муниципального района.«Яндекс Карты стали удобным инструментом поиска безопасных для купания мест в летний период. Такие пляжи всегда тщательно готовят к купальному сезону, в обязательном порядке проводят проверку состояния воды и дна, оснащают оборудованием, необходимым для обеспечения безопасного отдыха», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.